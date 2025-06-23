Нападающий «Черноморца» переходит в «Факел»

Форвард Мераби Уридия близок к переходу в воронежский «Факел».

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Сегодня, 23 июня, стороны должны завершить переговоры, сообщает Metaratings.ru.

Минувший сезон Уридия провел в «Черноморце», за который сыграл 34 матча в ФНЛ. 32-летний нападающий забил семь голов и отметился девятью результативными передачами. Уридия стал лучшим ассистентом Первой лиги.

По итогам сезона-2024/25 «Черноморец» занял третье место в ФНЛ, набрав 64 очка. Из-за проблем с лицензированием команда не попала в стыковые матчи.

«Факел» финишировал на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Воронежский клуб набрал 18 баллов. Предстоящий сезон «Факел» проведет в Первой лиге.