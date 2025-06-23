Гендиректор «Крыльев Советов» объявил об уходе

Футбольный функционер Роберт Тер-Абрамян объявил об уходе с поста генерального директора «Крыльев Советов». Также специалист сообщил об уходе экс-нападающего сборной России Руслана Пименова, занимавшего должность его заместителя.

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