Карпин оценил перспективы Гладышева в Европе

Карпин о Гладышеве в Европе: «Пускай он сначала заиграет в «Динамо», рано говорить про другой уровень. На хорошем уровне сыграл весну, три месяца, даже в начале сезона не всегда попадал в состав»
Валерий Карпин считает, что Ярославу Гладышеву надо обрести стабильность.
– Про Ярослава Гладышева говорят, что он один из главных талантов российского футбола. Какими вы видите его перспективы? Мог бы он в ближайшие два-три года оказаться в Европе?
– Пускай он сначала заиграет конкретно в «Динамо». На хорошем уровне он сыграл весну, три месяца. Даже в начале этого сезона не всегда попадал в состав, а весну провел хорошо. Но это надо закреплять.
Поэтому пока еще рано говорить про какой-то другой уровень, – отметил главный тренер «Динамо» и сборной России.