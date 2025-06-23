Миранчук: нет нужды вызывать Дзюбу в сборную России

Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук поделился мнением нужно ли вызывать форварда «Акрона» Артема Дзюбу в национальную команду.

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«Ему больше нужно было закрыть тот гештальт — он это сделал. Лучше ему провести больше времени с семьей, все-таки был долгий сезон. Артем оставил свой след в сборной, и сейчас уже нет нужды его вызывать», — приводит слова Миранчука «РБ Спорт».

19 марта Дзюба забил свой 31-й мяч за национальную команду в товарищеском матче против сборной Гренады. После этого гола 36-летний нападающий обошел экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова (30) по голам за сборную России, став лучшим бомбардиром в истории команды.

В прошедшем сезоне нападающий провел 24 матча, забил 10 мячей и отдал 7 ассистов. Контракт российского игрока с «Акроном» рассчитан до конца июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 млн евро.