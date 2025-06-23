«Барселона» и «Монако» близки к заключению сделки по Ансу Фати.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы завершают уточнение деталей соглашения об аренде с опцией выкупа.

«Монако» планирует провести медосмотр полузащитника на этой неделе.

Ранее сообщалось, что вингер будет арендован с опцией выкупа за 12 миллионов евро. Также в соглашении будет прописан большой процент для каталонцев от суммы последующей перепродажи игрока.

В минувшем сезоне Фати провел 6 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.