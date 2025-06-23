«Барса» и «Монако» близки к согласованию аренды Фати с опцией выкупа. Медосмотр – на этой неделе (Фабрицио Романо)
«Барселона» и «Монако» близки к заключению сделки по Ансу Фати.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы завершают уточнение деталей соглашения об аренде с опцией выкупа.
«Монако» планирует провести медосмотр полузащитника на этой неделе.
Ранее сообщалось, что вингер будет арендован с опцией выкупа за 12 миллионов евро. Также в соглашении будет прописан большой процент для каталонцев от суммы последующей перепродажи игрока.
В минувшем сезоне Фати провел 6 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.