Виталий Мутко раскрыл, зачем вводил лимит на легионеров в РПЛ

Экс-глава Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, зачем был введён лимит на легионеров в российском футболе в 2005 году. Функционер отметил, что сделано это было для того, чтобы подрастали свои футболисты. Отметим, что лимит на легионеров в РПЛ действует по сей день. Мутко занимал должность главы РФС с 2005 по 2018 год.

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«Почему я вводил лимит легионеров [в российском футболе]? Ну, чтобы ребята росли» — приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, в 2018 году Россия приняла чемпионат мира по футболу. Сборная страны под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 стадии турнира, где уступила национальной команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.