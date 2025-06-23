Пименов объяснил уход из «Крыльев Советов»

Руслан Пименов, заместитель генерального директора «Крыльев Советов», прокомментировал своё решение покинуть самарский клуб.

«Почему решили покинуть клуб? Разное видение в развитии», — заявил Пименов «СЭ».

Ранее о скором уходе также объявил гендиректор клуба Роберт Тер-Абрамян, который сообщил, что покинет «Крылья» в июле. 18 февраля стало известно о назначении Руслана Пименова на должность заместителя генерального директора «Крыльев Советов». С сентября прошлого года занимал должность заместителя директора ФК «Орел».

По итогам сезона-2024/25 «Крылья Советов» заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.