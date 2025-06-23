Нового тренера ЦСКА назвали сильным духом из-за решения работать в России

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что не исключает уголовного преследования нового тренера армейского клуба Фабио Челестини в своей стране из-за работы в России.

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Экс-форвард красно-синих заявил, что также возможен заказной характер публикации против Челестини, чтобы оказать давление на специалиста

«Допускаю такую возможность, особенно в нашем случае, когда мы находимся в изоляции и про нас говорят одну ложь, не хотят слушать нашу правду. Есть такие газеты, есть такие журналисты, которые пишут про нас всякую ересь. Если бы Челестини был слаб духом, то сюда бы не приехал и заключал контракт», — заявил Масалитин.

Издание Blink сообщило, что Челестини может быть привлечен к уголовной ответственности в Швейцарии из-за получения заработной платы от московской команды. Источник утверждает, что ЦСКА якобы финансируется государственной корпорацией ВЭБ.РФ, которая включена в санкционные списки ЕС, США и Швейцарии. Согласно швейцарскому законодательству, получение средств от находящейся под санкциями организации является нарушением.

Было указано, что в связи с этим Челестини может грозить тюремный срок: до пяти лет в Швейцарии и до шести лет в Испании, где специалист временно проживал.