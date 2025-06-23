Малафеев прокомментировал продление «Зенитом» контракта с Кержаковым

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о продлении сине-бело-голубыми контракта с 38-летним вратарём Михаилом Кержаковым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

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«Думаю, если у Михаила есть силы, хоть он и хотел заканчивать карьеру, он всё равно будет полезен «Зениту». Считаю, что, если человек ещё может приносить пользу, он должен быть в команде. Наверное, стороны нашли какие‑то точки соприкосновения. Если всё подписано, значит, всё всех устраивает. Желаю Мише долгих футбольных лет. В любом случае он оставил большой след в результатах «Зенита» и достоин остаться в команде», — приводит слова Малафеева «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне Кержаков не принял участия ни в одном официальном матче за «Зенит». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 200 тыс.