«Урал» объявил о назначении нового главного тренера

«Урал» на своём официальном сайте объявил о назначении Мирослава Ромащенко на пост главного тренера.

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«Мирослав Ромащенко — главный тренер ФК «Урал». Решение принято Советом директоров клуба. Предсезонные сборы «Урала» под руководством Мирослава Юрьевича начнутся уже 25 июня. Поздравляем с назначением и желаем плодотворной работы!» — написала клубная пресс-служба.

Ранее «Уралом» руководил Олег Шатов, команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025.

Напомним, «Урал» потерпел поражение в переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответной встрече со счётом 2:0 и победили по сумме двух матчей — 3:2.