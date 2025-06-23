Трансферы недели в Европе

Как всегда, особенно активны клубы АПЛ.

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Европейские клубы продолжают активную работу на трансферном рынке. Хотя в большинстве топ-лиг окно откроется 1 июля, это не мешает оформлять переходы новичков. Рассказываем о главных сделках последних дней.

Флориан Вирц: «Байер» → «Ливерпуль» (€ 125 млн)

Главный трансфер последних дней. «Ливерпуль» не пожалел отдать за 22-летнего немца приличные деньги. Чемпион Англии заплатит € 125 млн, но эта сумма может вырасти за счёт бонусной части. Год назад Вирц стал одним из творцов успеха «Байера» — клуб взял Бундеслигу и Кубок Германии. На этот раз команда из Леверкузена не завоевала ни одного из этих двух трофеев. Сам Вирц тем не менее провёл очень приличный сезон — 16 голов и 15 результативных передач в 45 матчах. Можно было предположить, что «Бавария» заберёт талантливого футболиста к себе, однако тот выбрал другой вариант продолжения карьеры. Вирц — самый дорогой входящий трансфер в истории «Ливерпуля».

Франко Мастантуоно: «Ривер Плейт» → «Реал» (€ 45 млн)

17-летний вингер из «Ривер Плейт» настолько крут, что «Реал» выложил за него € 45 млн. Именно эта сумма была прописана в качестве отступных. Испанский клуб подписал контракт с Мастантуоно до 2031 года. Впрочем, Франко присоединится к «Реалу» только в середине августа, а пока он помогает «Ривер Плейт» на клубном чемпионате мира. Ожидается, что презентация новичка состоится 14 августа — в день 18-летия Мастантуоно. До поездки на КЧМ-2025 Франко провёл 19 матчей в нынешнем сезоне и набрал 11 (7+4) очков по системе «гол+пас».

Матис Тель: «Бавария» → «Тоттенхэм» (€ 35 млн)

Француз присоединился к «Тоттенхэму» ещё в начале 2025 года — тогда английский клуб арендовал его до конца сезона. 20-летний футболист забил три мяча и отдал два голевых паса в 20 матчах. Итог — «Тоттенхэм» выкупил права на Теля за € 35 млн. Француз подписал контракт на шесть лет. В прошлом сезоне Матис играл в лондонском клубе под руководством Ангелоса Постекоглу. Теперь ему будет необходимо доказывать свою состоятельность при Томасе Франке.

Жоан Гарсия: «Эспаньол» → «Барселона» (€ 25 млн)

«Барса» определилась с основным вратарём на новый сезон. Она присмотрела 24-летнего Гарсию у соседей и заплатила € 25 млн. Планируется, что Войцех Щенсны продлит контракт с сине-гранатовыми и станет его сменщиком. А вот Марк-Андре тер Штеген, похоже, перейдёт в другой клуб. Гарсия — воспитанник академии «Эспаньола» и оказался в основной команде в 2021 году. В минувшем сезоне он провёл 38 матчей, пропустил 51 мяч и восемь раз отыграл «на ноль».

Фер Лопес: «Сельта» → «Вулверхэмптон» (€ 23 млн)

21-летний футболист, который прошёл через систему «Сельты», уехал в Англию. Тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра сказал Лопесу, что тот вписывается в состав команды. Испанский полузащитник подписал контракт на пять лет — он впервые сыграет в иностранной лиге. «Сельта» завершила сезон на седьмой строчке в Примере, а Лопес часто попадал в состав во второй части сезона. Он провёл 20 матчей за первую команду и забил четыре мяча.

Мартин Батурина: «Динамо» Загреб → «Комо» (€ 18 млн)

К 22 годам Батурина накопил 12 матчей в составе сборной Хорватии. Теперь он впервые в карьере поиграет не за клуб с родины. «Комо» обратил внимание на лучшего ассистента хорватской лиги и заплатил € 18 млн. Ещё € 5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. Шесть голов и 12 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах — как вам такая статистика парня в прошедшем сезоне? В прошлом году появилась информация, что Батурина интересен таким клубам, как «Реал», «Барселона» и «Атлетико».

Альберто Молейро: «Лас-Пальмас» → «Вильярреал» (€ 16 млн)

«Вильярреал» укрепляет состав к новому сезону, в котором команда выступит в Лиге чемпионов. Нападающий Молейро — воспитанник «Лас-Пальмаса», которым зимой интересовался главный тренер «Арсенала» Микель Артета. У футболиста молодёжной сборной Испании появился шанс сыграть в ЛЧ, но сделает он это в составе «Вильярреала». Пятая команда Примеры заплатила € 16 млн, а ещё € 2 млн предусмотрены в виде бонуса. Что по статистике? В прошлом сезоне 21-летний Молейро отыграл 36 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас. Его контракт с «Вильярреалом» рассчитан до 2030 года.

Адриен Трюффер: «Ренн» → «Борнмут» (€ 13,5 млн)

«Борнмут» укрепил позицию флангового защитника новичком из Франции. Трюффер прошёл через систему «Ренна» и оказался в основной команде в 2020 году. В прошедшем сезоне забил три мяча и отдал две голевые передачи в 35 матчах. Контракт с «Борнмутом» рассчитан на пять лет. Кстати, Трюффер был частью сборной Франции на домашней Олимпиаде-2024 в Париже. Там команда Тьерри Анри стала серебряным призёром. А вообще, парень родился в Льеже, и в своё время его приглашали в молодёжную сборную Бельгии. Однако Трюффер ответил отказом.

Диего Коппола: «Верона» → «Брайтон» (€ 11 млн)

«Брайтон» заполучил центрального защитника с небольшим опытом игры за сборную Италии (два матча). Копполе всего 21 год, так что неудивительно, что до этого момента он никогда не выступал за пределами родной страны. Его контракт с «Брайтоном» рассчитан на пять лет. Сам итальянец сейчас находится в Словакии, где проходит чемпионат Европы среди молодёжных сборных. Коппола начал турнир в запасе, однако потом отыграл полностью два матча на групповой стадии. В них его команда пропустила всего один мяч.

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