Антон Миранчук рассказал о своем отношении к квадроберам и лабубу

Антон Миранчук рассказал о своем отношении к трендам.

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– Сейчас есть очень много вещей, которые увлекают детей: были поп-иты, спиннеры, квадроберы, появились лабубу. Позволяете все, или надо огораживать?

– Я даже прислушивался к вопросу, потому что не понимал, что это за слова.

Я за всеми этими трендами стараюсь не следить, это не мое, мне не нравится. Естественно, мне все это попадается, знаю про тренд с лабубу. Но думаю, все это быстро и мимолетно закончится. Сейчас такое время: что-то может залететь за один день и протянуться лишь месяц.

Сыну пока три года, он ничем этим не интересуется. Но я надеюсь, что передам ему те ценности, которые реально должны цениться в жизни, – сказал полузащитник «Сьона» и сборной России.