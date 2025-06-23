Карпин ответил, будет ли в «Динамо» большое обновление состава

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, будет ли в команде большое обновление состава.

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— Большое обновление будет в команде?

— Нет. Но, опять же, что значит большое? Как получится. Позиции обозначены, мнение совпадает у клуба и у меня. А как получится… Получится привезти тех кандидатов, которых мы рассматриваем, не получится — здесь миллион факторов, — приводит слова Карпина информационное агентство ТАСС.

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Динамо» заняло пятое место.