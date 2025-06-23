Агентство тренера ЦСКА сделало заявление по уголовному делу из-за работы в России

В агентстве нового главного тренера ЦСКА Фабио Челестини You First заявили, что специалист сохраняет спокойствие на фоне слухов об уголовном деле, которое может быть на него заведено в Швейцарии. Об этом пишет «Матч ТВ».

«Тренировать и управлять таким историческим клубом, как ЦСКА, — это действительно захватывающий вызов. Сейчас Фабио полностью сосредоточен на своем дебюте в пятницу в матче с «Амкалом» и очень мотивирован продолжать усердно работать над дальнейшим развитием команды и игроков», — указал неназванный собеседник.

Издание Blink сообщило, что Челестини может быть привлечен к уголовной ответственности в Швейцарии из-за получения заработной платы от московской команды. Источник утверждает, что ЦСКА якобы финансируется государственной корпорацией ВЭБ.РФ, которая включена в санкционные списки ЕС, США и Швейцарии. Согласно швейцарскому законодательству, получение средств от находящейся под санкциями организации является нарушением.

Было указано, что в связи с этим Челестини может грозить тюремный срок: до пяти лет в Швейцарии и до шести лет в Испании, где специалист временно проживал. Позднее в армейском клубе эту информацию опровергли.

ЦСКА объявил о назначении Челестини 20 июня.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.