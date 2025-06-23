Аршавин ответил, готов ли он пойти на стажировку к Карпину в «Динамо»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, готов ли он пройти тренерскую стажировку у Валерия Карпина в московском «Динамо». Напомним, Карпин сменил на посту главного тренера бело-голубых Марцела Личку, который покинул клуб в начале мая. В последних матчах сезона-2024/2025 «Динамо» возглавлял Ролан Гусев.

Мы с ним это не обсуждали. Может быть, в целом было бы интересно. Хотя, с другой стороны, я видел его тренировки, когда мы с «Кайратом» и «Ростовом» жили в одной гостинице, то есть какие-то его тренировки видел. Но сейчас просто нет свободного времени, чтобы вне рамок каких-то требований, как для лицензии в РФС, ездить куда-то. И так очень плотный график, — приводит слова Аршавина ТАСС.

Андрей Аршавин выступал за взрослую команду «Зенита» с 2000 по 2009 год и с 2012 по 2015 год. За этот период он принял участие в 376 матчах во всех турнирах, в которых отметился 80 голами и 108 результативными передачами. Вместе с сине-бело-голубыми Аршавин трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.