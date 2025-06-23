Червиченко оценил решение «Спартака» купить Сергеева вместо Заболотного

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу возможного перехода форварда самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в стан красно-белых.

© Спорт день за днем

«Решение «Спартака» взять Сергеева вместо Заболотного логичное и правильное. Всё-таки Сергеев получше и интереснее. Плюс у него есть перспективы. Из того, кто есть на сегодняшний день в доступности, Сергеев — лучший вариант, если только Даку у «Рубина» не могут купить», – цитирует Червиченко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил более выгодные условия, чем «Динамо», по трансферу 30-летнего нападающего. Также отмечалось, что покупка Сергеева исключает возможность перехода в клуб Антона Заболотного.

По итогам минувшего сезона РПЛ Сергеев стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов», отличившись 9 голами в 26 матчах.

«Спартак» в сезоне-2024/25 финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.