«Спартак» перебил предложение «Динамо» по трансферу Ивана Сергеева

«Спартак» сделал более привлекательное по сравнению с московским «Динамо» предложение о покупке нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Так, красно-белые предлагают за форварда 400 млн рублей, в то время как бело-голубые сделали предложение в размере 300 млн. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» близко к договорённости по трансферу Сергеева. Сделка оценивалась в € 4,5 млн (около 405,5 млн рублей).

30-летний Сергеев вернулся из «Зенита» в «Крылья Советов» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами.