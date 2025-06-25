В «Зените» назвали цель команды на предстоящий сезон

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, какая цель у петербургского клуба на чемпионат России-2025/26.

Сезон-2024/25 сине-бело-голубые заняли второе место в турнирной таблице, упустив чемпионство впервые за 6 лет. Золото завоевал «Краснодар».

«Повторится такая же ситуация? Типун вам на язык! Цель - вернуть титул», – приводит слова Медведева «РИА Новости».

В первом туре РПЛ-2025/26 «Зенит» сыграет против «Ростова». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».29 июня петербуржцы встретятся с «Црвеной Звездой» в рамках товарищеского матча. 3 июля соперником зенитовцев станет махачкалинское «Динамо». Игра так же будет товарищеской.