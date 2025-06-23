Экс-тренер «Ахмата» прокомментировал шансы Адамова заиграть в «Зените»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ шансы защитника Арсена Адамова заиграть в петербургском «Зените».

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Минувший сезон Адамов провел в аренде в «Ахмате», который тренировал Ташуев. В 36 матчах он забил один гол и сделал две результативные передачи.

– У «Зенита» на сегодняшний момент есть проблемы с крайними защитниками, а сам Арсен достаточно неплохо проявил себя у меня в «Ахмате» слева в обороне в нескольких матчах, – отмечает Ташуев. – Считаю прошлый сезон Арсена одним из лучших в его карьере. Он правильно стал действовать в атакующих зонах. Это важно для «Зенита», потому что команда часто использует латеральных игроков в атаке со смешением инсайдов, включениями между линиями за спину. В прошлом сезоне против «Зенита» в Грозном Адамов сместился в середину с позиции латераля и замкнул передачу Лечи Садулаева. Такой опасный момент он имел почти в каждом матче.

Для «Зенита» очень важны доминантность и атакующие действия. У команды большой процент владения мячом, вектор смещен на атаку. Это очень важно. Но у Адамова и в обороне очень хорошие цифры. Мы не доверяли статистике «Рустата», а сами считали, потому что у нас свой взгляд на единоборства и действия в обороне игроков. У Арсена были одни из лучших цифр. Поэтому если брать его показатели в «Ахмате», то они достаточно серьезные. Я думаю, что он вполне способен конкурировать в «Зените».

– Адамов сильнее своих конкурентов Мантуана и Волкова?

– Мантуан профильно не латераль, не крайний защитник. Он все-таки вингер, более атакующий игрок, его, видимо, ставили на эту позицию из-за проблем с составом. Сейчас у клуба есть вариативность. Мантуана можно было выше поднимать, учитывая его агрессивные действия, хорошую скорость и мощь в атаке.

Волкову надо набрать форму после серьезной травмы. Это не так просто. Адамов же находится в тонусе. Он и в сборной играет и так далее. Я думаю, что сейчас Адамов предпочтительнее, чем Волков, а Мантуан может подняться вверх. Это все вариативность для «Зенита».

– В чем надо прибавить Арсену, чтобы попасть в основу «Зенита»?

– Как бы это парадоксально не звучало, Арсену надо крепче стоять на ногах. Он слишком часто падает в единоборствах. Против него нарушают правила, но ему нужно прибавить в мощности отбора мяча, жесткости в силовой борьбе. Адамов просчитывает игровые ситуации: делает перехваты и так далее, но в силовой борьбе проблемы еще есть в своей штрафной. В этом компоненте ему надо прибавлять.