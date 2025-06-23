Миранчук о ценах в Швейцарии: «Даже по сравнению с московскими намного больше. Знаю, что многие ездят во Францию продукты закупать»
Антон Миранчук сравнил цены в России и Швейцарии.
– В целом Швейцария дорогая. Так как Франция рядом, я знаю, что многие даже ездят туда закупать продукты на неделю.
Даже если сравнивать с московскими, цены намного больше, постоянно этому удивляешься, везде ценник х2.
– Ваш брат Алексей как-то говорил, что в Америке при покупке телевизора была очень дорогая и долгая доставка. Вы с ним сравниваете нюансы жизни в Швейцарии и США?
– Естественно, делимся. И понимаем, что и Швейцария, и Америка в целом – дорогие страны для жизни, – сказал полузащитник «Сьона».