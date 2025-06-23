Антон Миранчук сравнил цены в России и Швейцарии.

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– В целом Швейцария дорогая. Так как Франция рядом, я знаю, что многие даже ездят туда закупать продукты на неделю.

Даже если сравнивать с московскими, цены намного больше, постоянно этому удивляешься, везде ценник х2.

– Ваш брат Алексей как-то говорил, что в Америке при покупке телевизора была очень дорогая и долгая доставка. Вы с ним сравниваете нюансы жизни в Швейцарии и США?

– Естественно, делимся. И понимаем, что и Швейцария, и Америка в целом – дорогие страны для жизни, – сказал полузащитник «Сьона».