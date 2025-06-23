Журналист оценил вероятность перехода Эдуарда Сперцяна в клуб АПЛ

Известный армянский журналист Грач Хачатрян оценил вероятность перехода полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в клуб английской Премьер-лиги. Хачатрян в социальной сети X написал, что на данном этапе трансфер хавбека и капитана «быков» в клуб АПЛ не может оцениваться как «простая сделка».

© Чемпионат.com

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Сперцяну проявляет «Лидс Юнайтед», вернувшийся в английскую Премьер-лигу. В минувшем сезоне Эдуард принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.