Футболист «Локомотива» Раков прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Официальный Telegram‑канал самарского футбольного клуба «Крылья Советов» опубликовал видео, на котором в расположение команды прибыл полузащитник московского «Локомотива» Вадим Раков.

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Ранее главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ» сообщил, что в команде большая конкуренция среди игроков, выступающих на позиции Ракова.

В прошлом сезоне 20‑летний футболист сыграл в 29 матчах за железнодорожников во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

В сезоне‑2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ, «Крылья Советов» — 10‑е. Старт нового чемпионата запланирован на 18 июля.

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