Экс-нападающий «Наполи» завершил карьеру футболиста

Бывший нападающий «Наполи» Дрис Мертенс объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Об этом сообщает NapoliNetwork.

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38-летний футболист заявил, что больше не будет играть на профессиональном уровне. Однако он намерен сыграть в прощальном матче Марека Гамшика, его бывшего партнёра по «Наполи». Это будет последний матч в карьере Мертенса.

Напомним, контракт Мертенса с «Наполи» истёк в конце сезона-2021/2022. Игрок выступал за итальянскую команду с 2013 года. С тех пор нападающий забил 148 голов и отдал 90 результативных передач в 397 матчах. В составе «Наполи» Мертенс дважды выигрывал Кубок Италии и один раз — Суперкубок страны. В его активе также 21 гол в 109 матчах за сборную Бельгии.

Последние три года карьеры Мертенс играл за «Галатасарай». С 2011 года игрок вызывался в национальную команду Бельгии.