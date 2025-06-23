Губернатор Московской области: «Химки» никуда не исчезли

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о ситуации с «Химками».

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В конце мая апелляционный комитет РФС оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии «Химкам» на участие в Мир РПЛ. Позднее клуб начал процедуру банкротства. На прошлой неделе «Химки» сообщили о приостановлении деятельности.