Деменко: Вендел мысленно уже покинул «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о возможном уходе полузащитника Вендела из клуба.

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«Думаю, что с Венделом нужно что-то решать этим летом, он мысленно уже покинул «Зенит». Вендел уже был уверен, что возвращается в Бразилию, был готов контракт с «Ботафого», а тут такой поворот случился», – приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Этим летом Вендел должен был перейти в «Ботафого». Но в мае стало известно о срыве трансфера 27-летнего футболиста в бразильский клуб. Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года.

По итогам минувшего сезона чемпионский титул завоевал «Краснодар», второе место с 66 баллами у петербургского «Зенита». Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА (59 очков).