Сын Черчесова станет спортивным директором «Крыльев Советов»

Сын Станислава Черчесова станет спортивным директором «Крыльев Советов».

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О назначении сына экс-тренера сборной России на эту должность сообщает инсайдер Иван Карпов.

Станиславу Черчесову-младшему сейчас 30 лет. Ранее он выступал в качестве вратаря, его последним клубом был тульский «Арсенал», который он покинул в 2024 году.

Пост спортивного директора «Крыльев Советов» оставался вакантным после увольнения Сергея Корниленко в октябре 2024 года.