Футболисты ЦСКА провели первую тренировку при новом тренере

Футболисты ЦСКА провели первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Фабио Челестини, сообщает пресс‑служба московского клуба.

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— Всё нацелено на игру. Работаем с желанием. Это футбол — надо развлекаться и получать удовольствие. Но играть с качеством. Всё делать на 100%, — сказал Челестини футболистам перед началом занятий.

ЦСКА в пятницу объявил о назначении Челестини на пост главного тренера. Контракт с 49‑летним швейцарцем подписан по схеме «2+1».

За свою карьеру Челестини возглавлял «Террачину», «Лозанну», «Люцерн», «Сьон», а также «Базель», который он привел в прошлом сезоне к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии.

9 июня ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года. Под его руководством «красно‑синие» в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.

Российский футбольный сезон‑2025/26 стартует 12 июля матчем за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА. Прямую трансляцию из Казани смотрите на канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, встреча начнется в 18:00 по московскому времени.