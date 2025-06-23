Футболисты ЦСКА провели первую тренировку при новом тренере Челестини

Матч ТВ

Футболисты ЦСКА провели первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Фабио Челестини, сообщает пресс‑служба московского клуба.

Футболисты ЦСКА провели первую тренировку при новом тренере
© ПФК ЦСКА
— Всё нацелено на игру. Работаем с желанием. Это футбол — надо развлекаться и получать удовольствие. Но играть с качеством. Всё делать на 100%, — сказал Челестини футболистам перед началом занятий.

ЦСКА в пятницу объявил о назначении Челестини на пост главного тренера. Контракт с 49‑летним швейцарцем подписан по схеме «2+1».

За свою карьеру Челестини возглавлял «Террачину», «Лозанну», «Люцерн», «Сьон», а также «Базель», который он привел в прошлом сезоне к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии.

9 июня ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года. Под его руководством «красно‑синие» в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.

Российский футбольный сезон‑2025/26 стартует 12 июля матчем за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА. Прямую трансляцию из Казани смотрите на канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, встреча начнется в 18:00 по московскому времени.