Исполком РФС рекомендовал исключить «Химки» из состава организации

Исполком Российского футбольного союза рекомендовал конференции РФС исключить «Химки» из числа членов организации, сообщается на сайте РФС.

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«Химки» 18 июня объявили о приостановке деятельности. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба перед игроками по зарплатам.

— Рекомендовать конференции РФС исключить из членов РФС следующих юридических лиц: муниципальное учреждение «Городской футбольный клуб «Знамя труда» Орехово‑Зуевского городского округа Московской области; автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Химки».

Рекомендовать конференции РФС принять в члены РФС следующее юридическое лицо: автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Динамо» (Махачкала), — говорится в сообщении.

Подмосковная команда по итогам прошлого сезона заняла 12‑е место в МИР Российской премьер‑лиге (РПЛ). Клуб не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. «Красно‑черные» подали апелляцию, однако апелляционный комитет РФС оставил первоначальное решение в силе.

После этого «Химки» уведомили сотрудников о простое — временном приостановлении работы. Позднее стало известно, что в клубе начата процедура банкротства.