«Урал» близок к подписанию вратаря Опарина

Голкипер Михаил Опарин в ближайшее время станет игроком екатеринбургского «Урала». Как сообщает Metaratings.ru, футболист уже направляется в расположение клуба.

32-летний вратарь хорошо знаком главному тренеру «Урала» Мирославу Ромащенко – они ранее работали вместе в грозненском «Ахмате».

Весной сезона-2024/25 Опарин выступал за ярославский «Шинник», проведя шесть матчей и пропустив восемь голов. До этого он защищал цвета таких клубов, как «Ахмат», «Енисей» и «СКА-Хабаровск».

В сезоне-2025/26 «Урал» будет играть в Первой лиге. Ранее клуб подтвердил назначение Мирослава Ромащенко на пост главного тренера, а также продлил соглашения с Артёмом Маминым и Тимуром Аюповым.