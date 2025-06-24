Женская сборная Швейцарии разгромно проиграла 15-летним подросткам

Женская сборная Швейцарии проиграла 15-летним подросткам из команды «Люцерн». Об этом сообщает Blick.

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Встреча закончилась с разгромным счетом 7:1. Федерация футбола Швейцарии пыталась скрыть результат игры, нигде не публикуя данные о нем. Однако информация попала в СМИ, так как один из футболистов «Люцерна» выложил результат в социальные сети.

Женская сборная Швейцарии через несколько дней стартует на домашнем чемпионате Европы среди женщин. Соперницами швейцарок по группе будут национальные команды Норвегии, Исландии и Финляндии.

Ранее экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказал отношение к женскому футболу.