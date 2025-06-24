Акинфеев обратился к болельщикам ЦСКА на старте предсезонных сборов

Капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выложил видео со сборов, в котором обратился к болельщикам московской команды.

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«Друзья, всем привет! Мои 50-е, 2000-е, 2050-е — не знаю, какие — сборы начались, всё хорошо. Надеюсь, что продуктивная работа нас ждёт. Ну и, как говорится, в новый сезон — с хорошим настроением!» — сказал Акинфеев в видео в своём телеграм-канале.

Напомним, Акинфеев выступает за московский клуб с 2003 года. В завершившемся сезоне Акинфеев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 14 из которых голкипер сыграл «на ноль». Всего в этих встречах вратарь московской команды пропустил 21 гол.