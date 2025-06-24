Раскрыты результаты проверки Мудрика на полиграфе по допинговому делу

Вингер «Челси» Михаил Мудрик, которому предъявлены обвинения в употреблении допинга, прошёл несколько проверок на полиграфе. Об этом сообщил известный украинский журналист Виктор Вацко в своём подкасте на YouTube.

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По данным Вацко, все проверки на полиграфах показали один и тот же результат – футболист заведомо допинг не употреблял, он попал в его организм случайно.

Ранее сообщалось, что Михаила могут отстранить от футбола на срок до четырёх лет. Обе пробы футболиста показали положительный результат — в анализах игрока был обнаружен запрещённый препарат мельдоний.