Иностранный тренер объяснил уход Николича из ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Миодраг Божович заявил, что Марко Николич покинул пост наставника столичного ЦСКА не из-за денег, передает «Чемпионат».

«Я точно знаю, что Николич очень-очень хотел работать в Европе и искал варианты. С АЕКом он будет играть в еврокубках. Думаю, для него это было очень важно», — сказал Божович.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист продолжит работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

За Суперкубок России армейский клуб сразится с «Краснодаром», который впервые в своей истории завоевал чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв в заключительном туре национального первенства московское «Динамо». ЦСКА также завершил сезон в РПЛ победой — над «Пари Нижним Новгородом» и выиграл бронзовые медали первенства.