Самая мощная трансферная закупка в РПЛ прямо сейчас

«Ахмат» назначил нового тренера и купил четырёх новичков с опытом игры в Премьер-Лиге.

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Самым активным клубом РПЛ на трансферном рынке в последние дни стал «Ахмат». Клуб из Чечни оформил сразу четыре перехода. Команда активно обновляет состав и пытается избежать сценария прошлого сезона.

Клуб из Грозного поменял тренера и попрощался с большой группой футболистов

«Ахмат» с большим трудом сохранил место в РПЛ. Ради этого пришлось продираться через стыки, а там команду ждал «Урал». Сергей Ташуев подал в отставку сразу после первого матча в Екатеринбурге (1:2), и к ответной встрече клуб из Грозного готовил Фёдор Щербаченко.

«Не буду делать глубокий анализ, но, когда зашёл в раздевалку после матча, понял по глазам футболистов, что что-то не то, — утверждал Ташуев после увольнения. — У нас была шикарная «химия» с ними после сборов, однако она ушла. Я говорил ребятам, что влюбился в них по работе. Так все великолепно работали. Но вмешались какие-то потусторонние силы. Так что надо было кому-то уходить».

Перемены встряхнули команду. Она обыграла «Урал» (2:0) дома и осталась в РПЛ. Через пару недель после этого руководство «Ахмата» определилось с новым главным тренером — им стал Александр Сторожук. За 2,5 года в тульском «Арсенале» ему не удалось вернуть команду в РПЛ. Самый реальный шанс был в сезоне-2023/2024. Тогда «Арсенал» добрался до переходных матчей, однако там не справился с «Пари НН» (2:1, 0:2). В прошедшем сезоне тульский клуб финишировал только на 10-й строчке в Первой лиге.

У Сторожука есть опыт работы в РПЛ — «Краснодар» под его руководством одержал 13 побед в 29 матчах. Спустя 2,5 года тренер получил новый шанс в Премьер-Лиге. В межсезонье «Ахмат» покинула большая группа футболистов. Трое арендованных игроков вернулись в свои клубы. Арсен Адамов уехал в «Зенит», Даниил Уткин — в «Ростов» (потом полузащитника отправили в «Балтику»), а Даниил Зорин — в «Спартак». Самая серьёзная потеря — Адамов. Всё-таки у него был самый высокий показатель по количеству игрового времени (2565 минут) среди всех футболистов «Ахмата» в прошедшем сезоне РПЛ.

Помимо этого, грозненский клуб покинули защитники Александр Жиров и Лео Гогличидзе, полузащитники Евгений Харин, Минкаил Мацуев и Владислав Камилов, нападающий Родриго Руис Диас. А чуть позже «Ахмат» расторг контракт с Ясмином Челиковичем. В топ-15 команды по проведённому времени из них были Жиров и Камилов. Харин же пропустил бо́льшую часть сезона из-за травмы ахиллова сухожилия.

Все новички «Ахмата» в прошлом сезоне выступали в РПЛ. Трое – играли важную роль в бывших клубах

«Ахмат» ударно поработал на трансферном рынке в течение предыдущих дней. 20 июня пресс-служба клуба объявила о покупке трёх новичков, а 22-го числа — ещё об одном трансфере. У каждого из этих футболистов есть опыт игры в РПЛ. Более того, они все выступали там в сезоне-2024/2025. Трое из них владеют русским языком.

Эгаш Касинтура оказался в России в 2021 году. Сначала играл в «Уфе», потом — в махачкалинском «Динамо». И там, и там пост генерального директора занимал Шамиль Газизов. У нападающего есть паспорт Анголы, однако он женился на россиянке. И периодически даёт флеш-интерью на языке той страны, в которой играет. В прошлом сезоне Эгаш занял четвёртое место в «Динамо» по игровым минутам в РПЛ (2128), второе — по голам (4) и по системе «гол+пас» (7, 4+3).

Президент махачкалинского клуба Гаджи Гаджиев выразил сожаление в связи с уходом Касинтуры:

«Очень жаль, потому что мы потеряли ведущего игрока. С одной стороны, это новый вызов для футболиста, и его устраивают условия, которые предлагает «Ахмат». А для нас это вынужденная мера — расставаться с ведущим игроком. Сожалеем, но у нас нет другого выхода».

Однако Касинтура не единственный футболист, кто сменил Махачкалу на Грозный. Ещё одним новичком «Ахмата» стал Абакар Гаджиев. Парню всего 21 год, в прошлом сезоне он забил четыре мяча во всех турнирах. В марте боец UFC Ислам Махачев назвал Гаджиева лучшим футболистом России. А бывший тренер грозненского клуба Магомед Адиев включил Абакара в пятёрку лучших молодых игроков страны. В начале 2025 года Гаджи Гаджиев сообщил, что за футболистом следили скауты российских и зарубежных клубов.

«Кто-то сравнивал с Ди Марией, кто-то — с Асенсио, Роббеном и другими левоногими футболистами. С Ди Марией мы немного похожи внешне, а Асенсио называли из-за штрафных ударов», — говорил Абакар в интервью «Чемпионату».

Зимой даже появились слухи об интересе к игроку со стороны «Наполи». Газизов подтвердил, что за футболистом следят представители европейских клубов, но отказался от комментариев по поводу неаполитанской команды.

Получается, «Ахмат» ослабил конкурента. На всякий случай – «Динамо» завершило прошлый сезон на более высоком месте. Ещё двух новичков «Ахмат» выдернул из «Оренбурга», который вылетел в Первую лигу. В клубе из Грозного оказались защитник Максим Сидоров и нападающий Брайан Мансилья. Первый перешёл в «Оренбург» летом 2023 года. Говорит, была пара предложений из-за рубежа, однако не сложилось. Сидоров — лидер «Оренбурга» по игровому времени (2289 минут) в прошлом сезоне РПЛ. Максим способен закрыть любой из флангов обороны.

Мансилья занял третье место в «Оренбурге» по игровому времени (2212 минут). А ещё он был вторым в команде по количеству голов (5) и первым — по системе «гол+пас» (9, 5+4). После трансфера Мансилья подчеркнул, что очень рад снова попасть в один клуб со своим другом Сидоровым. Брайан играет в России с лета 2022 года. Сначала «Оренбург» арендовал его у аргентинского «Расинга», а потом оформил полноценный трансфер. «Ахмат» приобрёл четырёх новичков, каждый из которых знает, что такое борьба за выживание в РПЛ.