Инсайдер поделился информацией о будущем экс-игрока «Зенита» в «Аль-Хиляле»

Бывший крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне футболист «Аль-Хиляля» Малком может покинуть саудовский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

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Малком выступает за «Аль-Хиляль» с лета 2023 года. Действующий контракт бразильского вингера с клубом рассчитан до конца июня 2027-го. В 30 матчах саудовской лиги пошлого сезона Малком забил девять голов и сделал 10 результативных передач.

За «Зенит» бразилец выступал с 2019 по 2023 год. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 22 млн.