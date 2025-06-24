Тимур Гурцкая: Станкович как тренер ничего из себя не представляет

Тимур Гурцкая: «Семак, Карпин, Слуцкий, Шалимов сильнее Станковича. Влюбленность в иностранцев перевешивает и мозг отключается – мы не ценим своих тренеров»
Тимур Гурцкая заявил, что в России не ценят собственных футбольных тренеров.
«Спартак» под руководством Деяна Станковича стал четвертым в прошлом сезоне Мир РПЛ.
«Семака котирую выше Станковича. Выше Станковича котирую Талалаева. Элитных наших тренеров не беру – они все выше Станковича. И Семак, и Карпин, и Слуцкий. Шалимов сильнее Станковича. Станкович как тренер ничего из себя не представляет пока. Влюбленность в иностранцев перевешивает и мозг отключается. Владельцы сидят, видят кубок чемпионов, ему говорят – ты чего, 20 лет человек в Италии играл, был капитаном «Интера», посмотри, как он любит Россию. Мы своих тренеров не ценим. Прошлой осенью была серия шесть побед подряд – это стечение обстоятельств, качественные игроки. Но весна перечеркнула победную осень. Он стал предсказуем, команды научились бороться со «Спартаком» – самое страшное, что тренер только орал и сбился на то, что судьи виноваты», – сказал Тимур Гурцкая.