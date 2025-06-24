Шунин рассказал о разговоре с Ребровым про возможный переход в «Спартак»

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин в интервью «Матч ТВ» заявил, что разговаривал с техническим координатором «Спартака» Артемом Ребровым о возможном переходе в клуб.

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7 мая Шунин объявил о завершении карьеры. Футболист провел в «Динамо» 17 сезонов и покинул клуб летом 2024 года в связи с истечением срока контракта.

— Был ли какой‑то разговор с «Спартаком»? Они как раз искали опытного вратаря.

— На одном из модулей обучения в академии РФС выступал Артем Ребров. В перерыве с ним общались, и он подтвердил, что меня рассматривал «Спартак». Впервые я услышал об этом от агента, когда ушел из «Динамо». Я ответил Артему: «Как ты себе это представляешь? Я всю жизнь играл в «Динамо». Как я могу перейти в «Спартак»?» Он меня понял и объяснил, что именно поэтому конкретного предложения не было. Еще Артем сказал такую вещь: «Антон, знаю тебя — ты бы пришел в «Спартак» играть, конкурировать, бороться за место. А нам нужен был третий вратарь».

— Вы не видите себя в «Спартаке» в роли футболиста, а в роли спортивного менеджера есть табу? Или есть мечта или цель оказаться непосредственно в «Динамо»?

— У меня нет принципиальной задачи работать именно в «Динамо». Если так получится, буду счастлив. Когда был маленький, я мечтал о том, чтобы провести всю карьеру в одном клубе. Рад, что так получилось. Сейчас у меня новая жизнь, мне нужно двигаться дальше. Если «Динамо» не будет нуждаться в моих услугах, я пойду работать в другой клуб. Я не могу остановиться и ничего не делать, я не такой человек. Я хочу ставить новые цели и достигать их. «Динамо» всё равно останется в моем сердце, — сказал Шунин «Матч ТВ».

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