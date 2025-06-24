РФС зафиксировал рекордную чистую прибыль с момента введения санкций

Чистая прибыль Российского футбольного союза (РФС) после уплаты налогов в 2024 году составила 1,82 млрд рублей, что является рекордным показателем организации с момента введения санкций в конце февраля 2022-го. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на отчёт финансовых результатов организации.

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Напомним, с февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Так, с тех пор клубы РПЛ не принимают участие в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.