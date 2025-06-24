Медведев оценил слухи про конфликт Семака и Глушенкова

Александр Медведев оценил слухи про конфликт Сергея Семака и Максима Глушенкова.

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По ходу прошлого сезона появлялась информации о недопонимании между главного тренером «Зенита» и полузащитником команды.

«Эту информацию распространяют провокаторы и враги «Зенита». Думаю, мотивация у него только усиливается», – сказал председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев.

В прошедшем сезоне хавбек забил 9 голов и сделал 2 передачи в 20 матчах Мир РПЛ.