Казанский «Сокол» выставил на продажу единственный комплект основной формы

Казанский футбольный клуб «Сокол» опубликовал объявление о продаже единственного комплекта основной формы команды для сбора средств на участие в ближайшем матче.

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Цена комплекта игровых маек вратаря и 10 игроков стартового состава составляет 100 тысяч рублей.

— Это не прикол. Продаем единственный комплект основной формы. Играть следующий матч на что‑то же нужно. Спонсора так и не нашли. Уныло, — говорится в сообщении пресс‑службы.

«Сокол» — частный профессиональный футбольный клуб столицы Татарстана. Команда выступает во Второй лиге Б. «Сокол» с 7 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице группы 4. В следующем туре казанцы должны встретиться на выезде с толяттинским «Акроном‑2» 29 июня.