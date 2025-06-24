В Госдуме заявили, что российским спортсменам запрещают чтить предков

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на то, что гимнастке Виктории Листуновой не одобрили нейтральный статус из-за открытки с поздравлением с Днем Победы, заявив, что Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает россиянам чтить предков, передает «ВсеПроСпорт».

«Когда спортсмен публикует открытку на 9 мая — это традиция, дань предкам, а не популяризация войны. В буквальном смысле запрещают отдавать дань уважения предкам», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

МОК также выпустил обращение ко всем международным организациям зимних видов спорта, в котором рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр — 2026.