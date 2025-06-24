Агент Угальде оценил будущее нападающего «Спартака»

«Нужно быть очень осторожным». Агент Угальде высказался о будущем форварда «Спартака»
Агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, поделился мыслями о будущем коста-риканского форварда.
«Манфред очень счастлив в «Спартаке», а «Спартак» — отличный клуб. Ни для кого не секрет, что он хочет шагнуть вперёд, но важно чтобы этот шаг был правильный. До чемпионата мира остался один год, и если переход случится, для нас важно, чтобы у Манфреда была ведущая роль в новом клубе. Мы не собираемся делать шаг в сторону большого клуба просто ради имени. Я повторю, Манфред счастлив в «Спартаке». Это также большой клуб. У него там контракт, но, очевидно, я думаю, что это мечта для всех. Но с Манфредом важно не торопиться, нужно выбирать правильно. Если что-то случится, следующим шагом будет не переход в большой клуб, а потеря известности, и Манфред потеряет уровень, потому что он не играет. Поэтому нам нужно быть очень осторожными. Когда ты лучший бомбардир в уважаемой лиге — это привлекает внимание. Так что мы будем продолжать выслушивать предложения. Я повторяю, он счастлив, и мы воспримем любой итог спокойно. Важно знать, что куда бы он ни пошёл, или если он останется в «Спартаке», у него будет ключевая роль», — сказал Морсинк в интервью журналисту Кевину Хименесу на YouTube-канале.