В «Зените» прокомментировали информацию об уходе Глушенкова

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном уходе футболиста команды Максима Глушенкова после конфликта с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком. По словам Медведева, эти слухи распространяют враги «Зенита».

© Чемпионат.com

«Эту информацию распространяют провокаторы и враги «Зенита». Думаю, мотивация у него только усиливается», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

«Зенит» завершил прошлый сезон на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Глушенков провёл 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.