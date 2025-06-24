ЦСКА возобновил переговоры по трансферу Лечи Садулаева

ЦСКА возобновил переговоры с «Ахматом» по трансферу полузащитника Лечи Садулаева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клуб хочет оформить сделку в ближайшее время, но пока до финального решения далеко.

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Ранее сообщалось, что интерес к Садулаеву проявляет также «Краснодар». Лечи 25 лет, он является воспитанником системы «Ахмата». В прошлом сезоне универсальный футболист провёл 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт Садулаева с «Ахматом» рассчитан до конца июня 2025 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лечи Садулаева в € 3,5 млн.