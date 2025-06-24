Функционер рассказал о долге «Локомотива» «Мариуполю»

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о долге «Локомотива» украинскому «Мариуполю» за воспитание защитника Марка Мампасси. Ранее ФИФА сообщила, что запретила «Локомотиву» регистрировать новых футболистов в течение трёх трансферных окон из-за дела Мампасси.

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