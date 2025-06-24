В «Динамо» определили, когда Россия вернется на международную арену

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о допуске российских команд на международную арену. По словам функционера, российский футбол вернут сразу же, как только завершится специальная военная операция на Украине.

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— Верите, что наш футбол могут вернуть на международную арену в ближайшие два-три года?

— Всё зависит от завершения специальной военной операции. Как только она закончится, я убеждён, что нас сразу допустят.

— Британские, норвежские и прочие клубы будут играть как миленькие?

— Успокоятся. У нас уже было время, когда мы играли только с басками — в Советском Союзе при Сталине. Ничего, потом начали играть со всеми, — приводит слова Степашина «Спорт-экспресс».

Напомним, с февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, с тех пор клубы РПЛ не принимают участие в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.