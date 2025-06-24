«Локомотив» привлек четырех воспитанников на сборы с основной командой

Четыре игрока молодежки «Локо» отправились на сборы с основой.

© Sports.ru

Артем Корнеев, Арсений Гердт, Егор Ведерников и Станислав Топинка присоединились к сборам основной команды, которые проходят в Баковке.

Ранее такой же путь прошли Батраков и Раков, а до них Карпукас, Морозов, Баринов и другие. Департамент развития молодежного футбола «Локо» создал новую единую систему подготовки игроков, которая позволяет непрерывно воспитывать молодых футболистов.