Стало известно, почему «Барселона» хочет выкупить Уильямса именно 1 или 2 июля

«Барселона» стремиться подписать нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса 1 или 2 июля, чтобы сделка в € 58 млн считалась как совершенная в новом финансовом году. Об этом сообщает журналист Ферран Мартинес для Mundo Deportivo в соцсети Х (ранее Twitter).

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Ранее сообщалось, что спортивный директор «Барсы» Деку провёл переговоры с окружением испанского вингера. Тогда агент игрока ответил, что летал в Барселону на встречу с друзьями, но испанские СМИ утверждают, что он хотел оставить встречу с Деку в тайне.

22-летний Нико Уильямс в прошедшем сезоне забил 11 голов и отдал семь голевых передач. Нынешней контракт игрока с «Атлетиком» рассчитан ещё на два года.