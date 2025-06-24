На Кузяева есть восемь претендентов в Европе

По информации Sport24, после окончания контракта с «Гавром» представители российского полузащитника Далера Кузяева ищут ему новый европейский клуб, рассматривая в качестве приоритетных варианты в Испании, Франции и Италии («Алавес», «Овьедо», «Ницца», «Страсбур», «Брест», «Парма», «Кальяри», «Лечче»).

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Возвращение в Россию возможно лишь при условии существенно более высокой зарплаты, чем в «Гавре» (около 350 тысяч евро). На данный момент переговоров нет, но рассматриваются варианты с учетом финансовой составляющей.

Кузяев провел 12 матчей в минувшем сезоне Лиги 1 и забил 1 гол. «Гавр» сохранил прописку в элите.