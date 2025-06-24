Мелкадзе рассказал об условиях «Ахмата» на сборах

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от начала подготовки к новому сезону Российской Премьер-Лиги.

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— Не зря говорят, что первый сбор – всегда трудный. Ведь много внимания сейчас уделяется физической подготовке, что не так легко даётся.

— Как бы оценил условия для команды на сборах?

— Отличные. Здорово прибавили в питании, к слову. Поле – идеальное, очень приятно на нем работать. Есть все условия, чтобы решать задачи, — приводит слова Мелкадзе пресс-служба на своей странице в VK.

В минувшем сезоне «Ахмат» сохранил прописку в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей екатеринбургский «Урал». После первой стыковой игры команду покинул главный тренер Сергей Ташуев. Позднее «Ахмат» возглавил Александр Сторожук, который ранее работал в «Краснодаре» и тульском «Арсенале».